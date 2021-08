Guild Wars 2 : End of the Dragons lance sa première bêta et dévoile ses spécialisations

Publié le Lundi 16 août 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Privilégier l'aggressivité

ArenaNet a annoncé que vous pourrez découvrir, dès demain 18h00, la première bêta jouable de. Celle-ci donnera entre autres accès à trois nouvelles spécialisations.Pour y accéder, il faudra vous connecter à Guild Wars 2 et vous pourrez alors créer jusqu’à 3 nouveaux personnages de niveau 80, afin de tester les 3 nouvelles spécialisations d’élite :(pour les nécromanciens),(pour les gardiens) et(pour les envouteurs).L’s’inspire des as de la gâchette du Far West et y ajoute une pincée d’apothicaire à l’aide d’élixirs et aptitudes de soutien. Il veut permettre un style de combat rapide et nerveux qui récompense les risques et la témérité.Lemêle télékinésie et tradition canthienne du maniement de la lame pour obtenir un style de combat vif et rapide. Les Virtuoses seront amenés à délaisser la ruse au profit d’une stratégie agressive grâce à des lames enchantées qu’ils peuvent manier à distance.Enfin, lessont les protecteurs du trône canthien. Ils ont une épée dans la main gauche et des compétences utilitaires de mouvements, ce qui leur permet d’infliger plusieurs frappes en bénéficiant de bonus de mouvement. On a donc une spécialité qui se veut très mobile.Six autres spécialisations seront jouables à la sortie d’et seront présentées aux joueurs durant les deuxième et troisième bêtas prévues respectivement du 21 au 25 septembre et du 26 au 30 octobre.