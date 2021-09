Ghostrunner est disponible sur PS5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 10:20:00 par Théo Valet

Lui au moins on est sûr qu'il sera pas repoussé

Ghostrunner, le jeu de parcours et d'action à la première personne est disponible sur PS5 et Xbox Series. Dans ce jeu se déroulant dans un univers Cyberpunk, vous incarnez un genre de ninja armée d'un sabre comme arme principale. Vous allez traverser une ville afin d'empecher un coup d'état.Sur les consoles nouvelles génération, le jeu tourne en 4K, 120 FPS avec le Post Processing HDR et me Ray Tracing. De quoi en prendre plein les yeux dans ce jeu qui ne manque pas de tranchant.