Battlefield 2042 : la bande-annonce Nvidia GeForce

Publié le Mardi 2 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On rit bien fort

Nvidia et Dice ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Battelfield 2042. Une bande-annonce basée sur les performances d'une carte Nvidia GeForce RTX.C'est beau.C'est très beau, même.Seulement bon. On vous rappelle deux infos importantes. La première, c'est que le jeu Battlefield 2042 sort.le 19 novembreEnsuite, que pénurie oblige, trouver une carte graphique en ce moement, c'est un putain de chemin de croix. Et les prix ont explosé en raison de cette pénurie (on remercie ces rats de revendeurs au passage).