Horror Story: Hallowseed, la peur c'est dans la tête

Publié le Mardi 2 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas aller camper

Premier chapitre d'une série d'histoires d'horreur signées Jeff Winner, Horror Story: Hallowseed est un jeu d'aventure solo basé sur une forte narration, qui va vous entraîner dans une ambiance d'horreur psychologique.Alors que vous campez dans les bois, deux amis disparaissent... quant à vous, peu après, vous perdez connaissance et vous retrouvez dans un endroit inconnu. Vous allez devoir explorer les lieux où rodent des esprits maléfiques et pénétrer dans le village d'Hallowseed et ses habitants mystérieux.Le jeu propose des événements terrifiants aléatoires et une IA qui s'adapte à vos réactions. Ajoutez quelques énigmes, une bande-son soignée et le tour est joué.Le jeu vient de sortir sur Steam