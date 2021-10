Publié le Samedi 30 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Jouez-vous, au moins ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Le temps n'incite pas à la promenade bucolique. Alcoolique à la rigueur, pour se réchauffer, mais bucolique, certainement pas.On se pêle les miches sous la flotte à aller faire les courses du week-end ou à jardiner son petit lopin de terre quand on en a un.Moi, perso, je reste au chaud. Café, whisky, manette en main. Je vais tester Riders of the Republic avec, comme objectif unique, faire tomber les autres.Et vous ?