(TEST) Metal Slug 1st & 2nd Mission Double Pack (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Double pack pour double peine ?

Série culte de jeux de shoot, de type beat'em all, sortis sur borne d'arcade à la fin des années 90, Metal Slug fait son apparition sur Nintendo Switch.SNK propose un pack comprenant les 2 premiers jeux sortis sur Neo Geo Pocket Color, à savoir Metal Slug 1st & 2nd Mission.Si c'est culte, c'est forcément bien, non ?Ah ben non, en fait.