- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de novembre

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Du lourd

Disponible avec l'abonnement Amazon Prime, Amazon Prime Gaming offre chaque mois des jeux gratuits. Et ce mois-ci, vous risquez d'être heureux.Au menu :et du contenu pour League of Legends, VALORANT, Legends of Runeterra, Apex Legends, Rainbow Six Siege, comme Fall Guys, Free Fire, Epic Seven, Mobile Legends Bang Bang, Last Day on Earth...On dit "Youpi" ?