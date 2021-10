Piafs : Petits gazouilleurs, quand le jeu des sept familles rencontre la stratégie

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Je suis convaincue que mon frère a triché... Ou alors j’ai la haine d’avoir perdu

Piafs : Petits gazouilleurs

Piafs : Petits gazouilleurs, bébé de Matt Riddle et Ben Pinchback, est un jeu de cartes dans lequel vous allez affronter les autres joueurs afin de récupérer un maximum de graines. En effet le jeu vous invite à poser vos oiseaux à la force variable de façon stratégique pour faire fuir les autres de la mangeoire et récupérer des graines qui serviront de points à la fin du jeu…

Cependant le jeu ne s’arrête pas là et vous pourrez collecter des petits oiseaux en cours de partie. Ces derniers et en particulier les paires (même espèce, même force, un mâle et une femelle) vous permettront également de récupérer de précieux points.



Allez-vous privilégier la récupération de graines ou la collecte d’oiseaux tout mignons ? Là est le choix cornélien que Piafs vous propose pour un jeu au final très intéressant…



A partir de 10 ans – De 2 à 4 joueurs – Durée de jeu : Environ 30 minutes

: Tout d’abord, j’aime énormément le format de la boite : petite, fine, facile à transporter et donc idéale pour les voyages en famille car transporter le Cluedo ou le Monopoly entre nous c’est chiant.En ce qui concerne le jeu, il va falloir s’accrocher un peu cependant… En effet, ce sont onze pages de règles pas toujours très claires qu’il va falloir absorber avant de commencer à jouer. Quitte à effrayer les nouveaux joueurs, ils auraient pu épaissir un peu le livret en rajoutant un exemple de tour de jeu…Une fois cette demi-heure à se refiler le livret telle une patate chaude passée, on constate cependant un jeu vraiment sympa qui permet à chacun d’élaborer sa propre stratégie afin d’écraser les autres et de pouvoir s’en vanter. Et ça fonctionne. C'est sympa, accrocheur, bref, on se prend vraiment au jeu.Etant un jeu de cartes, celui se targue même d’une certaine rejouabilité et après la première partie j’avais bien envie de recommencer afin de revoir mon plan et d’enfin faire mordre la poussière à mon frangin.Autant vous dire, donc, que Piafs est un jeu qui traîne désormais sur un coin de meuble, histoire de l'avoir sous la main pour s'en refaire une petite partie de temps en temps. On vous le conseille !FunForgePrix généralement constaté : 11,90 €Recommandation GamAlive : 12+