- Farming Simulator 22 vous emmène chez les Redneck

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Vive le boeuf aux hormones

Si toi aussi, tu veux partager le quotidien des bouseux ricains, Farming Simulator 22 te permettra d'aller polluer les terres du Midwest via la carte Elmcreek, dévoilée aujourd'hui en vidéo.Comme tout bon bourg ricain qui se respecte, il contiendra une station essence, des petits commerces de proximité, des zones résidentielles et même un stade de baseball et un bowling ce qui est primordial quand on veut devenir agriculteur.Plus de 80 champs de tailles différentes sont disponibles.Farming Simulator 22 sort le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.