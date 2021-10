- Super Robot Wars 30 est disponible

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Ça en fait, des jeux disponibles, aujourd'hui...

Super Robot Wars 30 est un RPG tactique réunissant des personnages et des robots issus d'un bon nombre d'anime. On retrouve ainsi GaoGaiGar VS Betterman, The Brave Police J-Decker, Majestic Prince Knight's & Magic, Mazinkaiser (INFINITISM), SSSS.GRIDMAN, pour un total de plus de 20 séries représentées dans le jeu, sans oublier Gundam ou Code Geass.Mieux encore : en novembre, le 1er DLC ajoutera 4 nouvelles séries : Super Electromagnetic Machine Voltes V, Mobile Suit Gundam Char's Counterattack Beltorchika's Children, Sakura Wars Series et Super Robot Wars OG series (RyuKoOh/KoRyuOh).Le jeu est désormais disponible sur PC.