Voice of Cards : The Isle Dragon Roars est disponible

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Groar ?

Voice of Cards : The Isle Dragon Roars est sorti sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Il s'agit d'un RPG à base de cartes, signé Square Enix.Le jeu se déroule dans un monde Fantasy, à base de combats à l'épée et de magie, et suivra l'aventure d'un héros bien décidé à poutrer du dragon.Basé sur une narration omniprésente, Voice of Cards : The Isle Dragon Roars se déroule au tour par tour, sur un plateau de jeu, un peu comme les jeux de rôle classiques sur papier.