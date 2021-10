(TEST) Away: The Survival Series (PC, Xbox One, PS4)

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Spoiler : ça n'a pas plu à madame

Evoluer dans la forêt en incarnant un petit animal à la con, j'étais certain que ça plairait à Arthur. Je lui ai donc filé le test de Away, avec la mention "tiens, ça devrait aussi plaire à ta copine". Parce que sa copine, les petits animaux à la con et la forêt, elle aime bien.Il a dû se méfier d'un truc parce qu'Arthur a préféré filer carrément le test à sa moitié et continuer, lui, de jouer à Pokémon : Magicarpe Jump sur son mobile.Depuis, elle lui fait la gueule. Et à moi aussi.Comment, mais comment pouvait-on deviner que ce serait une merde ?