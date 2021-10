Les Eternels : la nouvelle bande-annonce du prochain Marvel

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Avec Spider-Man dedans

Une nouvelle bande-annonce pour le film Les Eternels, vient de sortir sur la toile. Et elle ne manquera pas de faire jaser au sein des fans.Ça sort mercredi prochain au ciné, c'est réalisé par Chloé Zhao, c'est avec Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie et Kit Harington. Et ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.Sylvain et Théo, grands fans de Marvel devant l'éternel (hahaha) ont déjà réservé leurs places. Vous aussi, vous pouvez faire comme eux.