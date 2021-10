Killer in the Cabin : comme un air de vendredi 13...

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un deux trois nous irons aux bois...

Killer in the Cabin est un jeu asymétrique dans lequel vous jouez une bande de survivants d'un accident de bus, en plein milieu des montagnes norvégiennes, là où de multiples dangers peuvent survenir... mais le plus gros danger est que l'un des joueurs incarne un tueur...Alors que les autres vont tenter de survivre dans cet environnement hostile, le tueur, qui restera anonyme, va éliminer ses compagnons les uns après les autres.Jusqu'à 8 joueurs s'affrontent dans des parties de 15 minutes. Classique, mais l'ambiance a l'air fun.Le jeu sort en accès anticipé le mois prochain, le 11 novembre pour être précis, sur Steam