Iron Harvest Complete Edition est dispo sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 27 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Du tout bon !

Iron Harvest 1920+ est un jeu de Stratégie en Temps Réel (STR) qui nous met dans un monde se relevant de la Première Guerre mondiale. Cependant, dans ce monde, les différents pays survivants se sont fracturés et ont construit de gigantesques méchas pour se protéger et asseoir leurs dominations.Le jeu vient de sortir sur PS5 et Xbox Series.Et c'est un excellent jeu, comme notre test vous le rappellera.