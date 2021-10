Les jeux Pokémon se dévoilent !

Publié le Mercredi 27 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi ces coiffures de merde ?

The Pokémon Company International et Nintendo ont dévoilé de nouvelles informations sur leurs jeux Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus.Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 et Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier 2022, exclusivement sur Nintendo Switch. Et à mon avis, on va se battre à la rédaction pour savoir qui va avoir le droit de les tester. Mais bon. Le chef, c'est moi.Une nouvelle vidéo pour Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante a été mise en ligne. Quelques détails ont été également fournis, comme la présence de Hélio, le leader de la Team Galaxie, accompagné de Dimoret, Mars, une admin puissante, accompagnée de Chaffreux, Jupiter, une autre admin, accompagnée de Moufflair. et enfin Saturne, un admin accompagné de Coatox.Niveaux champions d'arènes, on aura Gladys, de Fromapic, accompagnée de Blizzaroi et Tanguy, de Rivamar, accompagné de Luxray.Les Pokémon légendaires Créhelf, Créfollet et Créfadet seront de la partie.Notez qu'un événement Pokémon Go accompagnera la sortie de ce jeu.Quant à Légendes Pokémon : Arceus, le jeu offrira à ses premiers acheteurs le Masque Maudirenard