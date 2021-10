(MAJ) Princesse Dragon, le nouveau film d'animation signé Ankama

Publié le Mercredi 27 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A Poil

Ankama a dévoilé la bande-annonce de son prochain long-métrage d'animation qui sortira au cinéma le 15 décembre prochain. Il s'agit de Princesse Dragon, un conte en 2D aquarellé et à l'animation traditionnelle.On va suivre l'histoire de Poil, une petite fille née au sein d'une famille de dragon. Un jour, elle est obligée de quitter sa famille pour s'aventurer dans le monde des humains. Elle va croiser la route de la fille du Roi ennemi du Dragon et se lier d'amitié.Le film est signé Jean-Jacques Denis et Anthony Roux.MAJ : problème de lien résolu