Monster Crown débarque sur PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 27 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Partouze monstre

Le jeu de dressage de monstres, façon Pokémon mais hééééééé, c'est pas Pokémon, j'ai cité Monster Crown, déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, sort le 2 novembre sur PS4 et Xbox One.Une histoire d'île, d'héritage, de monstres à gérer, de 200 espèces à élever et fusionner en les faisant copuler pour créer de nouvelles espèces et bien entendu, des combats, plein de combats.Bref. Faites-vous plaisir.