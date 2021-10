Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Barkgass

FIFA 22 (PS4) Metroid Dread (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS5) Far Cry 6 (PS4) Far Cry 6 (PS5)

FIFA 22 Far Cry 6 Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles

Far Cry 6 FIFA 22 Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles

FIFA 22 Far Cry 6 Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles

FIFA 22 Crysis Remastered Trilogy NBA 2K22

Metroid Dread Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi’s Mansion 2 – Selects Donkey Kong Country Returns 3DS

FIFA 22 Les Sims 4 : Édition Standard Les Sims 4 Vie à la campagne

Cette semaine, comme d'habitude, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 41ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Barkgass, aussi appelé Barikass, un fromage de vache à pâte pressée non cuite,originaire des Vosges, mais aussi fabriqué en Alsace.FIFA 22 tient toujours le haut du pavé, mais Far Cry 6 le grignotte bien... même si vu la qualité du jeu, on soupçonne qu'il ne restera pas longtemps dans le classement. Enfin, on l'espère pour les joueurs. Metroid est aussi là, notre test arrive dans les prochains jours.Voici lepour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 :