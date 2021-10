Trail of Ayash : Avant les conquistadors

Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Participez au Playtest !

Développé par le studio polonais Nowsky, Trail of Ayash vous entraîne à l'époque précolombienne dans un monde sauvage où les mythes et légendes cotoient la réalité.Le jeu propose un monde ouvert et se focalise sur les tribus indigènes, leurs guerres, leur exploration des forêts sauvages, les créatures nées des croyances, les histoires racontées par les shamans au coin du feu...Le jeu s'offre un playtest. Si vous voulez l'essayer, rendez-vous sur la page Steam . En tout cas, ça a l'air sympa.