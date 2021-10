- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sort le 11 novembre

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Doit-on vous rappeler, bordel, que c'est du PEGI 18 ?

Grand Theft Auto: The Trilogy regroupe Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas. Il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 11 novembre prochain en version numérique et sera en rayons à partir du 7 décembre si vous préférez une boîte.Au menu, meilleur ciblage et verrouillage de la visée, mise à jour de la roue des armes et de la radio, mise à jour des mini-cartes, nouveaux succès et trophées...La version Nintendo Switch bénéficie de contrôles propres, avec notamment la navigation des menus via l'écran tactile et la visée gyroscopique.