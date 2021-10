Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout est bon, dans le cochon

Mon Ami Peppa Pig, le jeu vidéo, est sorti sur PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Le jeu est signé Bandai Namco et se destine, bien entendu, aux plus jeunes.Vous pourrez créer votre propre animal et accompagner Peppa pour vivre de folles aventures. Vous croiserez également Maman et Papa Pig, Suzy, M. Patate et bien d’autres personnages encore.Le jeu est vendu 39,99 €.