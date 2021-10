Stinky Company Simulator : un simulateur de... camion poubelle

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un rêve de gosse...

Vous avez toujours rêvé de parcourir les rues en tenue fluo, accroché derrière un camion qui pue, et ramasser les déchets des gens qui n'ont toujours pas compris que, bordel, un bébé mort, ça ne se met pas dans la poubelle jaune des produits recyclables ?Stinky Company Simulator est un jeu dans lequel vous allez gérer des ordures. Débutant comme simple éboueur, vous allez peu à peu grimper les échelons pour finir magnat des ordures, diriger un centre, gérer le ramassage, le stockage, l'incinération et j'en passe.Le jeu est attendu sur PC fin 2022 et sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch début 2023.On a hâte, pour faire la tournée des maisons et vendre des calendriers à Noël.