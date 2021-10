- Souldiers, un metroidvania retro sur PC et Switch

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Heaume, sweet Heaume

Souldiers est un metroidvania mêlant plateformes et casse-têtes, exploration et combats, qui se réclame aussi de la saga Souls dans son approche des affrontements, sans savoir si ce sera au niveau de la redondance des coups portés ou de la difficulté.En tout cas, le jeu est annoncé sur PC et Nintendo Switch au printemps prochain.Vous allez incarner un combattant, parmi les différentes classes proposées (éclaireur, archer, mage...) et vous partire combattre pour votre liberté dans la royaume de Terragaya, une terre mystique à la frontière entre la vie et la mort. Le tout en 16 bits. Et 16 bits, c'est beaucoup, comme dirait Clara Morgane.