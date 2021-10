Starsand : survie en milieu désertique, jouable en accès anticipé

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On écoutera l'intégrale de Scorpions

On vous a déjà parlé de Starsand, un jeu de survie en milieu désertique. Vous y attendent des dunes à perte de vue, des animaux et insectes mortels et vous devrez y trouver de quoi se nourrir, de quoi se réchauffer lors des nuits froides, de quoi se raffraîchir lors des journées chaudes...Echoué sur une planète hostile, vous allez tenter de revenir sur Terre. Vous devrez apprendre à maîtriser des technologies extraterrestres, tout en défendant votre camp contre les ennemis et les éléments.Le jeu sort la semaine prochaine, le 4 novembre, en accès anticipé sur Steam