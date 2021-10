- La Méthode Wiliams : Will Smith joue au tennis

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Quand il veut, je le prends sur un cours

Sachant précisément l’avenir qu’il veut bâtir pour ses filles, Richard a tout prévu pour faire de Venus et Serena Williams des figures de légende : grâce à ses méthodes peu orthodoxes, il réussira à les emmener des rues de Compton jusqu’aux courts de tennis des plus grands championnats internationaux. Ce film profondément émouvant témoigne de l’importance de la famille, de la persévérance et de la foi inébranlable en l’autre qui permet de soulever des montagnes et de marquer durablement le monde.

Personnellement, au départ, j'ai cru que c'était un film qui tournait autour de la distillation d'alcool de poires. Mais non. Ça ne s'en approche même pas. La méthode Williams est un biopic, bien entendu romancé, de la vie des championnes de tennis, les soeurs Williams, Serena et Venus.Will Smith jouera le rôle de leur papounet bienveillant qui les a élevées pour être les plus grandes tennis women de l'histoire de ce sport alors qu'on sait tous qu'elles auraient aimé jouer à Pokémon et faire des vidéos Tik Tok.Le film, dont soit dit en passant le titre en v.o. est King Richard (du prénom de papa Williams) est réalisé par Reinaldo Marcus Green (Good Joe Bell) et sortira le 1er décembre.Le pitch :