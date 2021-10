(TEST) Hindsight 20/20 : Wrath of the Raakshasa (PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series, Xbox One)

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

On est pas sur un 20/20, mais c'est pas mal quand même

Notre bon ami Luc a testé, un jeu où on incarne Jehan, un habitant du royaume de Champaner. Ce dernier possède un taser et une épée, le premier tue alors que l'autre assomme. On peut donc choisir ce qu'on utilise contre nos ennemis. Ce choix change l'opinion que les autres ont sûr vous au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu.Et à vrai dire, heureusement que c'est Luc qui a testé le jeu. Connaissant son tempérament calme et réfléchi, il a dû pouvoir faire de belles rencontres et profiter des autres PNJ. Parce que j'en connais certains dans notre équipe qui n'aurait pas pu parler à grand monde, après avoir zigouillé tout le village à grands coups d'épée.Je vous laisse lire son test, en cliquant sur le lien juste en dessous.