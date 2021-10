- The Caligula Effect 2 est disponible sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Poupée de cire, poupée de son

Rien à voir, ou si peu, avec l'Empereur romain adepte des partouzes et orgies. Dans The Caligula Effect 2, vous devrez combattre une poupée virtuelle appelée Regret afin de vous échapper de son monde artificiel : le Redo, créé pour piéger les humains accablés par leurs regrets.Quand une idole, qui répond au nom de X, arrive à pirater le monde de Redo, elle regroupe des étudiants pour former le Go-Home Club et combattre la poupée maléfique.The Caligula Effect 2 vient de sortir sur PS4 et Switch.