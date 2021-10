- The Dark Pictures, House of Ashes est sorti

Publié le Lundi 25 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Déterrez les Ashes de guerre

House of Ashes vient de sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Il s'agit du troisième opus de la série de jeux d'horreur The Dark Pictures Anthology, dont chaque jeu se déroule dans le même univers, mais ces jeux ne sont pas liés les uns aux autres et offrent donc des histoires totalement indépendantes.Cet opus vous emmène en Irak, en 2003. A la fin du conflit, Rachel King, agent de la CIA, acompagne une unité militaire d'élite lors d'un raid sur une installation souterraine, située non loin des Monts Zagros. Ils doivent y trouver des armes chimiques. Sauf que c'est sur un nid de créatures anciennes et surnaturelles qu'ils vont tomber, dans les ruines d'un temple sumérien.