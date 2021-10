Source of Madness, un roguelite inspirÃ© par Lovecraft

Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est bientôt Halloween

Développé par le studio Carry Castle, Source of Madness est un roguelite déjà disponible en accès anticipé sur Steam , et qui devrait sortir en version finale au début de l'année prochaine.Le jeu s'inspire des oeuvres de Lovecraft et vous emmène dans une mystérieuse citadelle située sur la lune. En qualité de disciple, vous allez plonger dans un voyage effrayant où des milliers de monstres générés aléatoirement s'abattront sur vous.Entre RPG et action, le jeu s'offre une ambiance cauchemardesque...