Horizon Forbidden West, un nouveau carnet de développeurs

Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

J'ai toujours eu un petit faible pour les rousses

Les développeurs de chez Guerrilla ont lancé une série de vidéos blog posts, sur le site du PlayStation Blog. Des infos, des images, des interviews... ils dévoilent les secrets de création de cette suite, très très attendue.Vous pouvez retrouver l'article à cette adresse Une petite vidéo de gameplay, de 25 secondes seulement, a été publiée. Et sinon, on ne sait toujours pas quand sortira le jeu, même si on peut, sans trop s'avancer, dire qu'on devrait le voir débarquer l'année prochaine.