Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Rien pour la Switch

Comme chaque année, Milestone nous sort un nouveau MXGP. Cette fois-ci, ce sera donc le MXGP 2021, annoncé pour le 30 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu proposera plus de 40 pilotes des catégories MXGP et MX2, sur les circuits officiels du Championnat 2021, un mode carrière débutant par le championnat MX2, les vrais sponsors, un mode multijoueur, des pistes personnalisables, quatre circuits légendaires (Ottobiano en Italie, Ernée en France, Leon au Mexique et Agueda au Portugal), un mode éditeur de pistes et j'en passe et j'en oublie.Bref, si vous aimez tout ce qui touche de près ou de loin à la motocross, tournez-vous vers le jeu au lieu de venir nous casser les couilles dans la forêt le week-end en pilotant comme des cons.