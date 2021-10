Dying Light Platinium Edition se dévoile encore

Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On est mordu

Techland a publié une nouvelle vidéo pour son jeu Dying Light Platinium Edition qui vient de sortir sur Nintendo Switch. Baptisée "Switch to Freedom", cet épisode spécial dévoile les coulisses du portage de Dying Light sur la console de Nintendo et les problématiques rencontrées par l'équipe de développement.Pour rappel, cette édition regroupe le jeu complet avec ses extensions : The Following (nouvelle carte, nouvelle histoire), Bozak Horde (mode difficile avec un nouveau scénario), Cuisine & Cargo (deux zones de quarantaine supplémentaires), Ultimate Survivor Bundle (pack de tenues et d’armes exclusives), Hellraid (nouveau mode de jeu dans un univers dark-fantasy) et des skins et armes en bonus.