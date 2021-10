- Ghosts and Apples, un petit jeu pour Halloween sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Trop meugnon

Développé et édité par le studio New-Yorkais 7 Raven Studios, Ghosts and Apples sort sur Nintendo Switch le 29 octobre prochain.Et il va parler de pommes. Et de fantômes aussi, bien entendu.Votre âme a été faite prisonnière dans la poupée Jack et vous allez devoir parcourir un manoir hanté et trouver les secrets de chaque fantôme qui le hante...Le jeu est dessiné à la main et propose même un mode deux joueurs en local.