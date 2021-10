- Echo Generation : des monstres et des enfants

Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Qui mange qui ?

Echo Generation vient de sortir sur Xbox One et Series ainsi que sur PC. Le jour de sa sortie, il est également disponible sur le Xbox Game Pass et le Game Pass pour PC.Dans ce jeu d'aventure au tour par tour, vous allez suivre l'histoire de Dylan et sa bande. Il faudra découvrir le mystère derrière un étrange accident dans un champ de maïs.Au menu, des combats contre des pandas, des loups-rats mutants, des animatroniques et j'en passe. Vous pourrez aussi recruter des compagnons pour vous aider à découvrir la conspiration menaçant Maple Town.Le tout en cubes.