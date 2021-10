- Apex Legends – Évasion dévoile une nouvelle vidéo de gameplay

Publié le Mardi 26 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

C'est pas le titre d'un film avec Sly et Schwarzy, ça ?

Pour rapel, EA et Respawn Entertainment vont lancer le 2 novembre prochain la mise à jour Évasion pour Apex Legends. Cette mise à jour touchera toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Les joueurs pourront évoluer dans la Zone d'orage, une carte située au cœur des océans de Gaia, sur une nouvelle île où se trouvent de nouvelles créatures à affronter. Ils pourront aussi découvrir la nouvelle Légende Ash, ainsi qu'une arme inédite, la mitraillette CAR, pouvant tirer des munitions lourdes comme des légères.Une nouvelle vidéo a été diffusée.