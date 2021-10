Konami présente son shooter CYGNI: All Guns Blazing

Publié le Mercredi 27 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

'culés d'aliens

Après avoir sciemment sabordé sa série de jeux de foot, Konami tente de diversifier son catalogue et annonce un partenariat avec le studio écossais KeelWorks Ltd, pour éditer leur nouveau jeu : CYGNI: All Guns Blazing.Il s'agit d'un twin-stick shooter à défilement vertical, prévu sur PC et consoles. La date de sortie sera annoncée ultérieurement.Comme d'hab, il s'agit de défendre sa planète contre une attaque alien. Bref, faut tout péter.