Defend the Rook est sorti

Publié le Mercredi 27 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Rook'n rool

One Up Plus Entertainment, un studio indépendant australien, vient de sortir le jeu Defend the Rook ! sur PC. Il s'agit d'un oguelike mais doté de caractéristiques propres aux Tower Defense.Vous allez tenter survivre face à des hordes d'ennemis, en construisant des tours, en posant des pièges et des barricades, pour protéger votre château. Les batailles et assauts sont générés aléatoirement. Le tout façon jeu de plateau.A découvrir dans la bande-annonce ci-dessous.