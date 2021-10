Stubbs the Zombie est ressuscité

Publié le Mercredi 27 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il sort de sa tombe

Sorti en 2005 dans une version bien buggée mais tellement marrante, Stubbs the Zombie vient de ressortir sur PC et débarque désormais sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One en boîte, dans les rayons des boutiques. Il est vendu à prix tout doux sur PlayStation et Xbox, à savoir 20 €, et à prix moins doux sur Nintendo Switch, à savoir 30 €. En version physique.Malgré une réalisation (très) perfectible et des bugs à foison, le jeu proposait une ambiance délirante et un gameplay simple mais efficace. On va essayer de jeter un oeil pour voir si c'est toujours le cas.