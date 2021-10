Doom Eternal : le mode horde est disponible

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Les Hordes de Hurlevent

Bethesda vient de sortir une nouvelle mise à jour pour son jeu Doom Eternal. Cette mise à jour rajoute le mode Horde. Elle est gratuite pour tous les joueurs.En bonus, une refonte du mode Battlemode 2.0 et deux nouveaux niveaux Maître sont également inclus.Le mode horde vous met face à des vagues de démons qu'il va falloir repousser. Au départ, vous n'êtes équipé que d'un shotgun. Toutes les aptitudes, runes, améliorations et maîtrises sont débloquées. Au fil de votre réussite, vous pourrez récupérer de nouvelles armes et tenter de grimper au classement multi...