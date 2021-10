Nightwell Manor : un jeu d'escape room en multi

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tout est affaire d'intelligence... donc c'est mal barré pour vous...

Jeu d'horreur de type escape room, Nightwell Manor est développé par le studio indépendant américain FearFX Squared. 6 joueurs se retrouvent dans un décor de manoir, façon années 40, et vont tenter de sortir de là... avant de se faire trucider par un tueur.Des puzzles et énigmes sont à résoudre et tous devront mettre leur intelligence en commun pour y parvenir.Les puzzles sont générés aléatoirement, permettant une rejouabilité.Le jeu est en cours de développement et devrait sortir l'année prochaine, sans plus de détail.