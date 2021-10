Square Enix annonce Star Ocean The Divine Force

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ce gros doublage de merde...

Square Enix a annoncé le développement de Star Ocean The Divine Force, un nouvel épisode de la série à sortir en 2022. Cet action-RPG sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Niveau info, on sait que les joueurs pourront incarner Raymond, le capitaine du vaisseau de commerce spatial Ydas, et Laeticia, la princesse-chevalier d’un royaume situé sur une planète sous-développée.Les combats seront basés sur des rencontres aléatoires, l'exploration sera plus libre (châteaux, villes, montagnes, vallées...), le tout comme d'habitude, dans une ambiance SF. Par contre, on en parle du doublage ? Les jeux japonais n'ont qu'un seul studio de doublage anglais dans le monde ou c'est juste moi qui ai l'impression d'avoir toujours les mêmes (mauvaises) voix ?