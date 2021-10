Buzz l'éclair : le nouveau Pixar va vous scotcher !

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Forcément au-delà...

Le prochain film signé Pixar sortira l'été prochain et il s'agit de Buzz l'éclair. Le célèbre personnage/jouet de Toy Story s'offre un long-métrage qui risque de vous surprendre, puisqu'il s'agira de raconter "la véritable histoire du ranger de l'espace qui a inspiré le jouet"...Alors oui, il s'agit d'un film qui se déroule dans le futur alors que Toy Story est sensé se dérouler de nos jours, et puis... blablabla... on s'en fout, ça a l'air dément !Buzz l'éclair sort le 22 juin 2022 et est signé Angus McLane (co-réalisateur du Monde de Dory).