Little Devil Inside : un jeu PS5

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Future pépite ?

Un peu plus dévoilé lors du State of Play de Sony qui s'est déroulé dans la nuit, Little Devil Inside vous plonge dans une époque semblable à l'ère victorienne, mais où monstres et autres créatures surnaturelles existent vraiment.Ce jeu d'action-aventure développé par Neostream Interactive vous propose d'incarner un professeur d'université qui va explorer les environs et enquêter sur des phénomènes paranormaux.Une vidéo a donc été mise en ligne :