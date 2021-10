PS5 : Sony dévoile de nombreux jeux

Publié le Jeudi 28 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Rien de révolutionnaire quand même...

Lors de son State of Play, qui s'est déroulé hier soir, Sony a dévoilé de nombreux jeux tels que Star Ocean et Little Devil Inside, dont nous avons déjà parlé ce matin, mais aussi l'arrivée de First Class Trouble, la bêta ouverte de King of Fighters XV, KartRider : Drift, Death's Door, Five Nights at Freddy's, BIGsnax, We are OFK ou encore Deathverse.De nombreux jeux indés à sortir ces prochains mois, sur PS5. Et PS4 pour certains aussi.On vous laisse découvrir ça en vidéos. Avec un s.