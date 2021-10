Age of Empires IV est sorti

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Enfin !

Age of Empires IV est disponible dans le Xbox Game Pass pour PC. Il est aussi disponible sur Steam et sur le Microsoft Store.16 ans après le dernier épisode de cette série emblématique de jeux de stratégie, un nouvel opus débarque donc, avec toujours le même système : bâtir petit à petit sa ville, son armée, étendre son territoire, combattre les ennemis...On espère pouvoir en récupérer une version et vous proposer un test rapidement.