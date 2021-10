Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plus beau, plus ombré

Velan Studio et EA ont annoncé la sortie de Knockout City arrive sur PS5 et Xbox Series le 2 novembre. Le jeu sera jouable en 4K à 60 fps. Il sera aussi jouable en 1440p à 120 fps sur PS5 et à 1620p à 120 fps sur Xbox Series X.Les développeurs ont ajouté de nouveaux éclairages de zone, de balles et de particules, sans oublier une amélioration des ombres.La mise à niveau depuis la PS4 ou la Xbox One est gratuite.