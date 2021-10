Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Le dernier à l'arrivée est une chiffe molle

Riders Republic est sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X et S, et PC. : Riders Republic est un jeu qui vous propose de faire du ski, du snowboard, du wingsuit, du parapente… dans certains paysages des USA.Après le succès de Steep, uniquement dédié à la montagne, Ubisoft surfe donc sur l'idée et sort un jeu multi-sports, multi-courses et, bien entendu, multijoueurs.Les courses peuvent accueillir 50 joueurs en même temps...Différents modes de jeux sont proposés, dont un mode carrière.Nous sommes sur le test, on vous en reparle donc très rapidement.