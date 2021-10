PlayStation Plus : les jeux gratuits de novembre

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Avez-vous le PS VR ?

Knockout City (PS5 et PS4)

First Class Trouble (PS5 et PS4)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

The Persistence (PSVR)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition (PS VR)

Until You Fall (PS VR)

Dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus, Sony PlayStation vous offre ce mois-ci encore des jeux gratuiits. On vous en rappelle le fonctionnement : il faut être abonné et les valider chaque mois. Ils resteront vôtres dans votre bibliothèque tant que vous resterez abonné (sinon, vous les perdez et si vous vous réabonnez ensuite... vous les retrouverez à nouveau).Voici ce qui est proposé pour le mois de novembre :