- Battlefield 2042 : 3 cartes disponibles au lancement

Publié le Vendredi 29 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ah ? C'est une démo payante ?

Renouveau est un paysage éclectique situé dans un désert égyptien avec une centrale solaire d'un côté et un centre de recherche luxuriant de l'autre. Un mur sépare les deux régions et comporte divers points d'entrée, y compris un goulot d'étranglement situé sur le point de contrôle d'entrée au milieu de la carte, souvent contesté dans Conquête. Les joueurs doivent également se préparer pour des combats rapprochés dans ces zones ainsi que dans les deux bâtiments de Renouveau.

Rupture, situé en Antarctique, comprend une plateforme offshore au large de la côte gelée, ainsi qu'une station perchée au-dessus du champ de bataille, ce qui en fait un point central pour les batailles aériennes. Sur les sentiers fracturés du Glacier, les joueurs se battent autour de falaises de glace reliées par des tyroliennes et des ponts de corde, et où l'utilisation rapide d'un parachute pourrait faire la différence entre la vie ou la mort.

Décharge comprend un village inondé situé sur la côte ouest de l’Inde, une coque démontée et un Navire Colosse à explorer. Cette carte propose de nombreuses couvertures et des combats rapprochés. L’immense bateau permet aux joueurs de se battre à l'intérieur tandis que les avions attaquent d'en haut et que les chars s’attaquent à la coque. Avec une météo imprévisible, les joueurs devront rester sur leurs gardes car la menace d'une tornade pourrait frapper la carte à tout moment.

EA et DIE ont mis en ligne une vidéo présentant les 3 cartes qui seront disponibles au lancement de Battlefield 2042. Le jeu sortira le 19 novembre sur PC, à 59,99 €, sur Xbox One et PS4 à 69,99 € et sur Xbox Series et PS5 à 79,99 €.Soit au final, environ 20 € par carte sur PC, 23 € sur Xbox One et PS4 et chaque carte vous coûtera la bagatelle de 27 € sur PS5 et Xbox Series. Elles ne seront pas disponibles à l'unité mais on a trouvé ça marrant de vous le noter quand même. Et comme dirait Théo, "En plus, c'est pas comme si la campagne solo leur avait coûté cher".Alors je veux bien, hein, que les cartes seront monstrueuses, avec plein de trucs dedans. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas un petit parfum de vaseline dans tout ça...Allez, tiens, un petit copier-coller de la description des cartes, récupéré sur le communiqué de presse :